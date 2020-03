De Joodse burgemeester van Amerongen

Sal Roos zat in juli 1943 al in Westerbork samen met zijn broer, vader en moeder. Hoe ze twee maanden later toch weer het kamp konden verlaten en terug konden keren naar Amsterdam, is Sal nooit helemaal duidelijk geworden. Het heeft vast iets te maken met het werk van mijn vader."

Abraham Roos verzorgde namelijk de voedselpakketten voor de Joden die op transport moesten. Sal: De nazi's zullen zich vast afgevraagd hebben waarom er geen pakketten meer in Westerbork kwamen." De Duitse kampbewakers maakten ook gretig gebruik van de pakketten die voor de Joden waren bestemd.

Onderduiken

Vlak na terugkomst in Amsterdam dook het hele gezin onder. Moeder Rosalie (Ro) in Amstelveen, vader Abraham in Amerongen en de beide broers kwamen via Utrecht in Ferwert terecht.

Abraham was in het bezit van de papieren van Theo van Leur, een niet-jood die was overleden in kamp Westerbork. Als de vertegenwoordiger Van Leur wist hij zich snel op te werken in Amerongen en het duurde niet lang of de plaatselijke Ortskommandant vertrouwde hem volledig.