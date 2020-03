Friese ziekenhuizen vangen ruim 40 coronapatiënten op uit Brabant

"Wij hebben op dit moment de ruimte om patiënten op te vangen", zegt Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter van de Raad van Bestuur van Nij Smellinghe. "We hebben uiteraard onze steun en hulp aangeboden. De coronacrisis treft ons allemaal, heel Nederland en heel de wereld. In Nij Smellinghe vangen wij vanaf vrijdagavond 20 maart de eersten van ruim 40 patiënten uit Brabant op, de andere ziekenhuizen in Friesland volgen snel."

16 patiënten naar Nij Smellinghe

In Nij Smellinghe komen eerst in ieder geval zestien Brabantse patiënten. Die komen op de verpleegafdeling en gaan in isolatie. Van acht patiënten is bekend dat ze het virus hebben. De andere acht zijn mogelijk besmet. Zij hoeven nog niet naar de intensive care. De patiënten komen van de ziekenhuizen Elkerliek in Deurne en Bernhoven in Uden. Defensie zal helpen bij de planning en het transport van de coronapatiënten.

Noodoproep uit Brabant

De Brabantse ziekenhuizen deden vrijdag een noodoproep aan ziekenhuizen in de rest van Nederland. De toestroom van coronapatiënten is in Brabant zo groot, dat ze geen zorg meer verlenen aan andere patiënten die dat nodig hebben.

Caroline Heijckmann van het Bernhoven-ziekenhuis: "Wij zijn in een crisissituatie, zien een enorme toestroom van patiënten en hebben het ziekenhuis moeten ombouwen naar een plaats waar alleen nog maar coronapatiënten worden opgevangen."