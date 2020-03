Provincie komt met een 'omscholings'-fonds

Ook wordt bekeken of provinciale ambtenaars aan de slag kunnen bij een uitvoeringsinstantie zoals het UWV.

Digitaal kan niet altijd

De democratische gang van zaken wordt de komende tijd een probleem bij de provincie. Het college van Gedeputeerde Staten kan wel digitaal besluiten nemen, bij Provinciale Staten bestaat die mogelijkheid niet. Alle Statenleden moeten volgens de wet aanwezig zijn bij een vergadering. Daar wordt nu onderzocht of de volksvertegenwoordigers verspreid over het Provinciehuis de vergaderingen kunnen bijwonen.

Sander de Rouwe zei in It Polytburo serieus rekening te houden met een volledige lockdown. Het zou dan wel zo kunnen zijn dat zoiets eerst in de zuidelijke provincies wordt ingesteld, in plaatsen waar het virus het hardst toeslaat. Mocht het hier ooit ook zover komen, dan zijn de overheden en de Veiligheidsregio er klaar voor, zei De Rouwe.