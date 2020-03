Brabantse caravandief komt niet verder dan de A7

Het kenteken van de caravan werd gecheckt in de meldkamer. Daar bleek dat de caravan van een caravanbedrijf uit Drachten was.

Toen agenten van de politie uit regio Drachten de naam van het bedrijf hoorden, wisten ze wat er aan de hand was, want de afgelopen weken is bij dat bedrijf veel vaker geprobeerd om caravans te stelen. Het bedrijf werd opgebeld en daar vertelden ze dat het hek vernield was en dat de caravan gestolen was.

Daarop is de Brabander aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Leeuwarden.