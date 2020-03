Bouwmeester traint door in de coronacrisis: "Met wat aanpassingen kom ik heel ver"

Het materiaal van de zeilster uit Wartena stond al in Spanje, maar dat hebben ze net op tijd teruggehaald naar Nederland. "En nu heb ik een fitnessruimte in de achtertuin gemaakt. Van NOC*NSF heb ik toestemming gekregen om ook het water op te gaan. Mijn boot is 4 meter lang, dus ik kom niet zo snel in de buurt van anderen."

Er het beste van maken

Het is een vreemde tijd, ook voor de sporters. Nadenken over een eventuele volledige lockdown doet Bouwmeester niet. "Je hebt er geen invloed op, dus je hoeft je er ook niet druk om te maken. We moeten gewoon voldoen aan de richtlijnen die gelden en er het beste van maken."

En dus bereidt ze zich voor op de Olympische Spelen, zolang die nog doorgaan. "Daar moet je gewoon van uitgaan, ze hebben nog niet iets anders gezegd. Het is wel een bizarre situatie. Ik zou van april tot juli op het Olympische water in Japan zitten en daar evenementen doen. Maar alles is nu onzeker, dus ik ben heel dankbaar dat ik mijn trainer - mijn broer - hier heb. Zo kunnen we mooi trainen op de Noordzee."