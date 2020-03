Bossen tulpen voor ouderen Meckama State: "Om onze moeder op te fleuren"

Het is een zware periode voor Sijtsma. "Mijn moeder zit sinds kort bij Meckama", zegt hij emotioneel. "Gisteren kregen we te horen dat we er niet meer op bezoek mogen komen. Dat doet pijn. Ik ben gisteren naar onze moeder geweest voor een laatste bezoek. Hoelang het duurt weten we niet. Ze is op 24 april jarig en dat wil ik dan graag met haar vieren. Dan moet ze voor het eerst in haar leven haar verjaardag alleen vieren: dat gaat best wel ver. Stel je eens voor."

Iets bedenken

Sijtsma staat bij een kleine bloemenzaak in Kollumerpomp. Daar worden meer dan 120 bosjes tulpen verwerkt. "Normaal kom ik drie keer per week bij mijn moeder", zegt Sijtsma, terwijl hij helpt om de tulpen in de auto te laden. "Maar dan moeten we nu dus op een andere manier iets bedenken. Daarom brengen we nu deze bloemen naar de ouderen. Ze krijgen dan toch wat steun."