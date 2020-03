Koning Willem-Alexander spreekt waardering uit voor zorgpersoneel

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag in zijn toespraak zijn waardering uitgesproken voor het zorgpersoneel in de coronacrisis. Daarnaast vraagt hij iedereen om de aanwijzingen van experts op te volgen. Hij wil ook dat niemand in de steek wordt gelaten. "Het coronavirus is niet te stoppen, het eenzaamheidsvirus wel. Ik hoop dat saamhorigheid en trots ons dwars door moeilijke tijd zal verbinden."

