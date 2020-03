Hessel en Tess spelen live bij het kampvuur op Terschelling

De coronacrisis treft ook zangduo Hessel en Tess van Terschelling. De zingende kroegbaas en zijn dochter zouden eigenlijk 14 maart hun jubileumshow in een uitverkocht Ahoy spelen, dertig jaar nadat Hessel voor het eerst de Rotterdamse muziektempel vol speelde. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. Toch goed voor fans, want vrijdagavond speelt het duo een speciale digitale kampvuursessie. Hessel en Tess gaan om 20.00 uur live.

Meekijken kan vanuit je woonkamer: