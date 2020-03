Desinfectieteams Nivo Noord staan klaar om besmette ruimtes schoon te maken

Drie teams heeft het schoonmaakbedrijf klaar staan; klaar om uit te rijden en in een gebouw of woning te desinfecteren. De afgelopen dagen moeten ze twee keer in actie komen. Willem Brouwer is de leider van het team: "We beginnen in de schone ruimtes. Dan werken we langzaamaan toe naar de plekken waar de persoon die besmet is, heeft gezeten. Daarna volgen de toiletten en dergelijke."

Als de schoonmakers langs zijn geweest, is er geen spoor meer van het virus te bekennen, zegt Brouwer. "We werken met onze gewone schoonmaakmiddelen. Daarna gebruiken we voor de tweede ronde middelen op alcoholbasis."

Kwalijk meer voorraad

Er is echter een schrijnend tekort aan schoonmaakmiddelen en beschermende kleding. "Het is knijpend. We hebben bijna een tekort aan weggooi-overalls. Alle teams zijn nu voorzien van spullen, maar we zijn echt een voorraad nodig", zegt Brouwer.