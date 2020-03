ICT-bedrijf Accent bereidt zich voor op volledige lockdown

Het bedrijf houdt goed bij of de systemen het allemaal nog doen. Jonkman: "Tegenwoordig houden we elk uur bij dat we kijken hoeveel connecties er actief zijn, wat is het dataverbruik en kunnen de systemen het aan? Het is een grote stresstest voor de systemen, moet ik zeggen, maar voor ons wel interessant om te zien of het het allemaal houdt. In ons geval werkt het allemaal prachtig en kan iedereen super goed thuis werken."

Grootste verandering bij de klant zelf

Volgens medewerker Wim Behage verandert er voor Accent zelf niet veel. "Wij hebben eigenlijk alle systemen al klaarstaan. Het enige wat nu gebeurt is dat de klanten van kantoor nu naar huis gaan. En dan moeten dus die thuiswerksystemen ingericht worden. De grootste veranderingen zitten bij de klanten zelf, want die moeten zorgen dat hun medewerkers thuis gefaciliteerd worden."

Volledige lockdown

Accent anticipeert op een volledige lockdown in Nederland, waarbij iedereen thuis moet werken. Behage: "Wij zien dat we de mensen telkens een stap voor zijn. Wij zijn nu aan het voorbereiden op een totale lockdown."

Het bedrijf werkt veel vooruit om die systeemcapaciteit op tijd beschikbaar te stellen. Jonkman: "Dan praten we over 10.000 tot 15.000 man. We moeten zorgen dat iedereen verbinding kan maken. Het wordt een grote uitdaging als uiteindelijk echt iedereen gaat thuiswerken."