GGD: 'Jongeren, wees jullie bewust van je rol in het tegenhouden van het virus'

Vijf dagen geleden kondigde het kabinet landelijke maatregelen af om het contact tussen mensen zoveel mogelijk te beperken. Maar er is wel mooi weer op komst en omdat mensen al vijf dagen binnen zitten, is het begrijpelijk dat mensen toch weer naar buiten willen. De GGD zegt daarom nadrukkelijk dat het heel belangrijk is dat iedereen afstand houdt van elkaar. "Dit is en blijft ook de komende weken nodig om het virus af te remmen."

Bijzondere positie

Fryslân zit in een bijzondere positie. Zoals dokter-infectieziektebestrijding Everhard Hofstra al zei, zijn er in onze provincie relatief gezien niet veel positief geteste gevallen. Het landelijk beeld laat zien dat de verspreiding in het noorden nog niet zo groot is als in het zuiden. Tegelijkertijd hebben wij te maken met de landelijke maatregelen. "Wij hopen dat wij, door ons hier met elkaar aan te houden, de relatieve 'voorsprong' kunnen behouden." Hoe minder mensen in Fryslân ziek zijn en een beroep hoeven te doen op de zorgcapaciteit, hoe meer totale zorgcapaciteit er over blijft voor het hele land.

Omkijken naar elkaar

De GGD wil dat jongeren dat 'omkijken naar elkaar' zich ook op het hart drukken. "We zien dat jongeren elkaar de afgelopen dagen vaker opzoeken. Hoewel zij niet de voornaamste risicogroep zijn, kunnen zij wel voor verspreiding zorgen en daarmee kwetsbare mensen in de samenleving onbedoeld 'raken'." De GGD roept jongeren daarom op om zich echt aan de anderhalve meter afstand te houden en digitaal contact te zoeken.