Bekerfinale van Aris wordt doorgeschoven naar komend seizoen

Aris staat voor het eerst in de bekerfinale. Eerder werd al bekend dat die door het coronavirus niet gespeeld kon worden op de oorspronkelijke datum, 29 maart. Nu wordt de finale als begin van het komende seizoen gespeeld.

Situatie verandert steeds

De reden om de basketbalcompetities definitief te beëindigen, is dat de situatie steeds verandert. Eerst waren maatregelen van het kabinet van kracht tot 31 maart, intussen is dat 6 april. Bovendien zijn de trainingsfaciliteiten dicht en zijn sommige spelers thuis in Amerika. Die komen Nederland eerst niet meer in. Het zal maanden duren voor alles weer op streek is.

"Gelet op die overwegingen werd het onhoudbaar te veronderstellen, laat staan te rechtvaardigen dat een herstart van de DBL mogelijk zou zijn in mei", schrijft de bond. "Het lijkt ons echter het enige juiste besluit, gelet op de bedreiging van de volksgezondheid en de maatschappelijke ontwrichting die momenteel gaande is. De DBL-clubs beseffen dat we als sport even een pas op de plaats moeten maken en duidelijkheid moeten verschaffen."