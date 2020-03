Kwaliteit Fries amateurtoneel onder druk: voor het eerst geen wedstrijd

Dit jaar is er voor het eerst geen wedstrijd, omdat er niet genoeg verenigingen mee willen doen. Voorzitter van Stichting Amateurtoniel Fryslân (STAF) Jelle Wesselius legt uit dat de verenigingen niet verplicht zijn mee te doen en zichzelf op kunnen geven. "Van de 155 gezelschappen en openluchtspellen in Fryslân hebben er dit jaar 20 zich opgegeven voor de wedstrijd. Dat is te weinig en dus is er besloten om dit jaar geen wedstrijd te houden."

Er zijn verschillende redenen waarom verenigingen niet mee willen doen. "Dat kan misschien wel een stukje ontevredenheid zijn over hoe de beoordeling heeft plaatsgevonden, het kan ook zijn dat de spelers wel zenuwachtig zijn wanneer er een jury in de zaal zit. Zo zijn er wel meer dingen. Maar er waren ook een paar die zeiden: we hebben die hele wedstrijd niet nodig." Door het verdwijnen van de wedstrijd staat het amateurtoneel onder druk.

Enthousiasme

Theaterman Jos Thie zegt dat het niet aan de verenigingen ligt, maar aan de organisaties er omheen. "Er is veel enthousiasme te zien bij de toneelverenigingen, er zijn ook veel nieuwe initiatieven. Het zijn niet altijd meer de verenigingen zoals ze vroeger zijn georganiseerd. Het zijn ook kleine groepjes, die hele mooie dingen op de planken zet. Dus het enthousiasme is er echt wel. Alleen de koepelorganisatie heeft op dit moment te weinig handvatten om daar ook wat voor te kunnen betekenen. Dus daar zijn we vooral op zoek naar", zegt Wesselius.