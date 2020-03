Freedsmerk: "Wij zijn nuchtere Friezen en hier is frisse lucht. Het komt goed!"

Bij sommige bezoekers spatte het optimisme eraf. Ze zijn blij dat deze markt tenminste nog doorgaat, terwijl juist heel veel andere zaken dichtblijven: "U kunt wel helemaal niets doen, maar dan zitten we straks allemaal op de psychiatrische indeling!"

Bang voor de extra risico's waren de bezoekers niet. "In de supermarkten is het drukker en we houden ons hier ook aan de maatregel om anderhalve meter afstand te houden." Eén bezoeker vond dat hem niks kon overkomen: "Ik ben immuun..."

Volgens de kaashandelaar is de markt ook een sociale ontmoetingsplek en in tijden van stress hebben mensen dat extra nodig. De vrouw achter de kraam met stenen en mineralen vertelde dat ze niet verwachtte vrijdag wat te verdienen. "Maar ik ben hier voor de support. Er zijn mensen die juist nu hun verhaal kwijt moeten."