Kun je worden vervolgd als je weet dat je ziek bent en iemand besmet?

"Als je quarantaine negeert, kun je gevangenisstraf riskeert van vier jaar of een geldboete die kan oplopen tot 87.000 euro. Dat geeft aan dat het een serieus strafbaar feit is", legt strafrechtadvocaat Tjalling van der Goot uit. "In deze tijd van crisis spelen er toch wat andere regels en het is goed dat mensen dat beseffen."

Causaal verband

Als je onvoorzichtig bent en anderen besmet, maak je je volgens Van der Goot schuldig aan zwaar letsel of schuld door dood. "Maar als je niet weet of je besmet bent, is dat wel een moeilijk voorstelbaar feit, want je moet het ook weten en dan moet er ook nog een causaal verband zijn."

Dus: als je weet dat je besmet bent en je gaat gewoon naar de supermarkt en begint een praatje, dan ben je toch wel heel onvoorzichtig bezig. Van der Goot: "Als er een causaal verband kan worden aangetoond tussen dat handelen en het gevolg, zou je kunnen spreken van schuld aan dat letsel of de dood."

Acuut ingrijpen

Maar zullen die straffen in deze crisis wel echt worden gegeven? "Het is wat theoretisch allemaal, maar dit zijn de mogelijkheden die justitie heeft als mensen zich niet aan de quarantaineregels houden. Bij sommige feiten kun je ook acuut ingrijpen." Dus bijvoorbeeld één oppakken die de quarantaine negeert en naar buiten gaat.