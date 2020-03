Brievenbusactie bij Talma Hiem: gedichten en tekeningen voor Balksters

"Wij hadden sowieso al een rode brievenbus in Talma Hiem staan. Die staat nu buiten. Het is een initiatief van een van onze medewerkers. Zoveel mogelijk kinderen komen hier met leuke briefjes, tekeningen, anekdotes," zegt Jolanda van Aalzum van Talma Hiem. "Wij hangen alles op, in het restaurant, in de koffiezaal en op de ramen. Wij moeten wel bijna drie keer per dag de brievenbus legen. Hij zit tjokvol. De bewoners vinden het prachtig. Ze lopen er even langs en zien bijvoorbeeld wat van hun kleinkinderen hangen."

'Achter de wolken schijnt altijd de zon'

Op een van de briefjes staat een gedichtje geschreven: U bent niet alleen, zoveel mensen om u heen. Heb even goede moed, bang zijn is niet goed. Ook deze vreemde tijd, duurt geen eeuwigheid. Want achter de wolken schijnt altijd de zon.

"De kinderen zitten toch thuis," zegt Van Aalzum. Daarom is er een oproep gedaan. "Wij zien ze wel aankomen. Als ze er wat in gooien doe ik even mijn duim omhoog, want het is zo mooi. Wij hopen ook dat andere locaties meedoen, en verder in Fryslân. Iedereen moet om elkaar denken."