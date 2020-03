Kinderen ruimen zwerfafval op op de Dag van de Zakkenvullers

"Ik vond Zakkenvullers wel een leuke naam, in tijden waarin iedereen hamstert. Op deze manier geven wij er een positieve draai aan", legt initiatiefnemer van de landelijke actie Imke Heeren uit. Zelf heeft ze ook een zoontje dat thuiszit en na het thuisonderwijs besloten ze er met een vuilniszak op uit te gaan.

"We waren heel verbaasd over de hoeveelheid afval die op straat ligt. Dus ik dacht: er zitten 2,4 miljoen kinderen thuis. Als die allemaal een vuilniszak pakken in de pauze, zijn ze even buiten én zorgen we ervoor dat de planeet weer wat schoner wordt."

Geen groepsvorming

Het is de bedoeling dat iedereen het op eigen gelegenheid doet en dat er geen groepen worden gevormd, zodat de hygiënemaatregelen in stand worden gehouden. Natuurlijk kunnen kinderen samen op pad, maar dan aan verschillende kanten van de straat.

Het idee ontstond in Noord-Brabant, maar krijgt navolging op andere plekken. "Het wordt ook door grotere organisaties opgepakt." Het idee is heel simpel: neem een eigen afvalzak mee en ga de straat op. Mensen wordt wel gevraagd het afval zo goed mogelijk te scheiden. "Voor zover mogelijk, dus plastic, papier en restafval. Draag handschoenen en gooi het afval vervolgens in je eigen container."

Mensen die mee willen doen, kunnen zich melden via het Facebook-evenement van Fear Away.