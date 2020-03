Raadsvergadering Noardeast-Fryslân duurde 8 minuten, maar was wel nodig

"Wij hebben op dit moment een zieke wethouder en locoburgemeester, mevrouw Hanemaaijer. Zij wordt vervangen door de heer Van Esch en hij mag dat maar drie periodes doen. Dit was de derde periode, daarom moesten wel wel een besluit nemen. Anders zou Van Esch niet meer wethouder en eerste locoburgemeester kunnen zijn," zegt Kramer.

Kramer: "Fysieke raadsvergaderingen niet altijd meer van deze tijd"

"Wij kunnen niet via Skype of videoconferencing een vergadering houden. Je moet fysiek bijeenkomen in een ruimte om zo'n besluit te nemen. Je kunt het wel een of twee weken uitstellen, maar je weet niet hoe het land er dan bij ligt. Wie weet zitten we dan wel in een lockdown. Dus laten we het besluit maar nemen nu het nog kan, daarom was de korte vergadering," legt de burgemeester uit.

Eigenlijk is het niet meer van deze tijd om altijd fysiek aanwezig te zijn, zo vindt hij. "Met zo'n coronacrisis zou het niet meer mogelijk zijn om het land te besturen. Wij hebben er de mogelijkheden voor. Wel moet het om uitzonderingen blijven gaan. De kinderen op scholen redden zich er ook mee. Het zou logisch zij als dat ook voor het lokale bestuur kan. Maar dan moet de wet wel veranderen."

Besmetting in Noardeast-Fryslân

Donderdag werd bekend dat in Noardeast-Fryslân ook een persoon besmet is. "Het virus gaat onze gemeente niet voorbij. Bij ons heeft een 80+'er het coronavirus opgelopen, deze persoon ligt nu in het ziekenhuis. Ik heb contact gehad met de familie en we moeten afwachten hoe het verder gaat," zegt Kramer.