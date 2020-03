LIVEBLOG: Patiënten uit Brabant naar Friese ziekenhuizen

Friese ziekenhuizen vangen ruim 40 coronapatiënten uit Noord-Brabant op. De ziekenhuizen in Brabant beginnen vol te raken en daarom wordt naar andere plekken gezocht. De patiënten die in Fryslân worden opgevangen, okmen van de ziekenhuizen Elkerliek in Deurne en Bernhoven in Uden. Nij Smellinge in Drachten vangt in totaal 16 mensen op: acht zijn sowieso besmet, de andere acht zijn nog in afwachting van de testuitslag.

De Brabantse ziekenhuizen deden vrijdag een noodoproep aan ziekenhuizen in de rest van Nederland. De toestroom van coronapatiënten in Brabant is zo groot, dat ze geen zorg meer kunnen verlenen aan andere patiënten die dat nodig hebben.

Caroline Heijckmann van het Bernhoven-ziekenhuis: "Wij zijn in een crisissituatie, zien een enorme toestroom van patiënten en hebben het ziekenhuis moeten ombouwen naar een plaats waar alleen nog maar coronapatiënten worden opgevangen."