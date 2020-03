LIVEBLOG: drukte bij de vuilstortplaats, ook zorgvrijwilligers thuis

Hoe is het om in coronatijd in een supermarkt te werken? Sjouke Wijnsma van supermarkt Alles ûnder ien Dak in Eastermar: "Vorige week was het een chaos in de winkel. Er werd met name brood gehamsterd. Wij snappen er nits van. Als iemand maar begint met het meenemen van een rol wc-papier, dan denkt ene ander: dat moet ik ook. Alles is wel te krijgen, wij liggen nu ook weer helemaal vol. Dus wat dat betreft is het geen probleem. Je ziet wel dat mensen het steeds meer lokaal weten te vinden, dat is voor ons weer een voordeel."

De supermarkt heeft wel maatregelen genomen. "Wij desinfecteren en houden ons aan de regels. Wij zitten niet achter plastic en hebben geen mondkapjes. We houden ons maar rustig. Het gaat heel goed. Wij verwachten wel dat het voorlopig nog niet voorbij is. Je kunt er vergif op innemen dat het ook eens in ons eigen dorp komt." Alles ûnder ien Dak bezorgt ook meer boodschappen. "Wij deden altijd al aan bezorgen, met boodschappengemak. Dat is wel meer geworden. Oudere mensen die bellen. Wij leveren vanaf 25 euro. We rijden met vrijwilligers, uit het dorp komt ook veel steun."