Lastige tijden voor vrachtwagenchauffeurs: drukte en buiten naar de dixie

Gosse Idsardi is vrachtwagenchauffeur en rijdt met zoet- en deegwaren. "Wij rijden van de fabrieken naar de distributiecentra. Daarna wordt het later veer verdeeld over de supermarkten," legt hij uit. Idsardi heeft veel te maken met het coronavirus. "Het is op dit moment bij ons een gekkenhuis. De distributiecentra hebben een grote vraag naar producten, dus er moet ook veel bij de fabrieken vandaan komen."

Chauffeurs moeten buiten blijven

Maar het drukke is het ergste nog niet. "Ik heb er zelf wel angst voor, want je komt overal en je weet niet wie het wel en niet heeft. De fabrieken andersom ook, zij kunnen ook niet aan je zien of je het wel of niet hebt. Dus als chauffeur blijf je op dit moment veel buiten staan. Ik ben bang dat dit in de toekomst vaker zal gebeuren. Het is niet fijn om nu buiten te staan. Naar de wc gaan is op de meeste locaties nog mogelijk. Maar in de gemeente Gieten staat een dixie buiten, daar mogen we niet naar binnen. Daar is het niet schoon en je hebt niet de mogelijkheid om je handen te wassen. Op de wc-deuren staat vaak: 'alleen voor werknemers.' Niet voor externe chauffeurs."

Het coronavirus leeft ontzettend onder chauffeurs, zegt Idsardi. "Er is bijna geen ander onderwerp meer waar je het met collega's over hebt. Wij staan wel aan het begin van de voedselketen, dus wij moeten wel door. Ik denk dat er nu nog meer afgesloten wordt. Ik zie het wel somber in."