Nieuw gedicht van Dichter fan Fryslân: 'Verkouden'

Verkouden

Door zijn gekuch mag hij niet naar buiten.

Voor oudere mensen kan dat gevaarlijk zijn,

heeft z'n moeder gezegd. Bijna al z'n strips las

hij al twee keer. Drie weken zonder school

is toch wel lang.

Zijn vader zei: Drie weken is nog niks, jonge.

Opa ging in de oorlog ruim drie jaar niet naar

school. Zo lang, lachtte hij, zal dit toch

hopelijk niet duren. Dan zitten we hier in

2023 nog.

Maar z'n vader maakte niet steeds grapjes,

soms keek hij lang op zijn telefoon. Zonet sprak

hij zacht met z'n moeder over geld en ZZP.

Hoelang zal dit allemaal nog duren, wanneer

wordt het weer gewoon? Gister hoorde hij op

het nieuws, te voorspellen valt er niet zoveel.

In bed dacht hij aan opa en aan zichzelf over

tachtig jaar. Hoe zal hij met zijn kleinkinderen

terugkijken op deze vreemde Corona-tijd?

Eerlijk, hij wist het niet, al leek een ding toch wel zeker: Hij kuchte al een beetje minder vaak.

Zijn keel deed iets minder pijn.