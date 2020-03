Staatsbosbeheer druk bezig voor de lente: alle handen in het veld

"Het werk ligt niet stil en de vergunningen om riet te branden lopen 1 april af. dus we moeten meer handen in het veld. We mogen niet op kantoor komen vanwege het virus. Dan is het of thuis werken of mijn collega-boswachters helpen in het veld," legt boswachter Manon van Wesel uit . "Een aantal boswachters doen anders meer de aansturing op kantoor, maar nu even niet. Dus daarom hebben we ook wel weer wat extra handen."

Van Wesel zegt verder : "We zijn bezig met lierwerk, gevaarlijke takken afzagen. Ook willen we nog weidevogelgebieden klepelen, dat betekent maaien. Als er geen nesten zijn natuurlijk. Dat zijn dingen die nog snel moeten gebeuren. We missen natuurlijk wel een hoop vrijwilligers, stagiairs en mensen van de werken-leren-school. Zij moeten verplicht thuis zitten."