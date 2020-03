Oproep van Omrin: kom niet massaal naar het stort

Ook vraagt Omrin de klanten om zich aan de aangegeven maatregelen te houden, bijvoorbeeld afstand houden. Op een biljet bij de ingang staat dat er niet meer dan vijf auto's tegelijkertijd naar binnen mogen.

Drukker dan anders

Op diverse locaties in de provincie was het donderdag veel drukker dan anders bij het stort. In Leeuwarden ontstond er een aardige file. Volgens een medewerker komen er normaal op donderdag zo'n 250 mensen naar het stort. Maar om half vier waren er meer dan 400.

Verschillende mensen gaven aan dat ze inderdaad aan het opruimen zijn nu ze niet naar het werk kunnen. Waarschijnlijk zal de drukte nog meerdere dagen duren. Volgens de medewerker hebben de klanten over het algemeen begrip voor de situatie en houden ze zich goed aan de regels.