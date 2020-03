Coronavirus "van veel grotere orde" dan Q-koorts en MKZ

Vellema is deskundige op het gebied van zoönosen. Dat zijn infectieziekten die van dieren op mensen over kunnen gaan, zoals de ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus. Maakt hij zich zorgen over het virus. "Inhoudelijk wil ik over deze uitbraak niks zeggen. Er wordt al zoveel van gedachten gewisseld."

Toevallige omstandigheden

Over dit virus is nog niet veel informatie beschikbaar. Wel is bekend dat het uit de dierenwereld komt. "We gaan ervan uit dat het via-via bij vleermuizen wegkomt en op één of andere manier op mensen overgegaan is. Dan blijft het bij zulke nieuwe ziektes heel lastig te voorspellen wat er gaat gebeuren", zegt Vellema. Het zou vaker voor kunnen komen dat zo'n virus op mensen overgaat. "In de dierenwereld zitten virussen die nu niet bekend zijn maar door toevallige omstandigheden weleens bij mensen terecht kunnen komen."