Zorgen over loon van buschauffeur, GrienLinks vindt eisen te vrijblijvend

Statenlid Elsa van der Hoek: "Het is een enorme klus om dat eisenprogramma vast te stellen, natuurlijk. Maar wij vinden dat de rechten van buschauffeurs daarin beter geborgd moeten worden en hebben daarom een uitgebreide reactie gestuurd."

Minder geld voor chauffeurs

Door een special constructie konden vervoerders een andere CAO toepassen waardoor chauffeurs minder betaald kregen. Dat zou in de nieuwe concessie opnieuw kunnen gebeuren, zo stelt GrienLinks. "In het ontwerp Programma van eisen staat alleen maar dat de provincie ervan uitgaat dat de juiste cao wordt toegepast", zegt Van der Hoek. "Er vindt geen controle plaats of dat echt zo is en ook geen boete als de vervoerder zich daar niet aan houdt. Dat vinden wij veel te vrijblijvend."

De partij heeft ook zorgen over het zogenoemde 'strekken' van buslijnen, waarbij verschillende dorpen het met een andere of zelfs zonder busverbinding moeten doen. Een petitie tegen het strekken van buslijn 71 kreeg meer dan drieduizend handtekeningen en ook in bijvoorbeeld Ooststellingwerf zijn er zorgen.