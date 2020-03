Bouwmarkt Grou gaat vooralsnog door als bedieningswinkel

Klanten zijn enthousiast

Er mogen op zijn meest acht klanten in de zaak zijn, maar die komen niet ver. Met een grote houten afscheiding is bijna de hele bouwmarkt afgeschermd. De klanten zijn positief over deze oplossing. "Ik vind het super", zegt Taco Kuipers uit Weidum. "Geweldige oplossing, heel goed bedacht."

Met deze wat ouderwetse formule heeft De Haan zichzelf en zijn collega's wel te pakken. Het is deze week druk in de zaak en dat betekent veel stappen zetten. "Het is een zaak van 1.500 vierkante meter. Ik heb uitgerekend dat je zomaar tussen de 10 en 15 kilometer loopt op een dag. Je hoeft s'avonds dan niet meer naar de sportschool. Dat komt goed uit, want die is toch dicht.