Doeksen heeft grote financiële problemen en vraagt overheid om hulp

"Qua timing is het dramatisch", zegt Melles. "Vooropgesteld, het coronavirus raakt heel veel bedrijven. Maar een hotel of een winkel sluit in deze periode en besparen op die manier kosten." Dat kan Doeksen niet doen. "Wij hebben een concessieverplichting om die diensten te varen."

Aankloppen bij de overheid

De rederij vaart wel minder vaak. "We hebben afgeschaald naar een basisvoorziening: naar elk eiland 's ochtends en 's avonds retour. Zo blijft personenvervoer en levering van goederen mogelijk. Maar om te kunnen blijven varen, gaan we de overheid vragen om een bijdrage. Want we hebben nu geen geld meer om de kosten te kunnen betalen."

"Met dit omzetverlies kunnen we niet de bedrijfsvoering continueren", zegt Melles. "Er komt niks binnen. We varen om een belangrijke verbinding in stand te houden. Het is goed dat we dat doen, maar dan moet de overheid ons wel helpen."