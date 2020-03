Financiële steun voor ondernemers in geldnood door coronavirus

De Boer: "Mensen moeten blij zijn met hoe het kabinet het oppakt. Ze doen er echt alles aan. Ze luisteren goed naar wat wij vragen." Volgens hem gaat de portemonnee wijd open. Maar struikelblok is hoe het geld bij de werkgevers en ondernemers terechtkomt. "De vraag is nu: kunnen we al die ingewikkelde regeltjes eenvoudig maken. De basishouding is in ieder geval positief."

Er zijn al heel wat maatregelen aangekondigd. De Boer: "Bijvoorbeeld rechtstreeks maatregelen: een ondernemer die omzetverlies heeft en werknemers niet meer kan betalen krijgt 90 procent van het totale salaris vergoed door de overheid." Er was eerst een andere maatregel voor, de zogenoemde werktijdverkorting. "Dat was zo ingewikkeld. Daar kunnen maar twintig per maand van afgehandeld worden en er zijn nu 100.000 gevallen."

Geduld

"Je moet ze nu massaal kunnen honoreren. Dat duurt nog misschien twee weken voordat die maatregel klaar is. En dan nog een kleine 3-4 weken voordat het geld beschikbaar is. We moeten dus geduld hebben." De meeste ondernemers redden dat volgens De Boer wel. "Een gezond bedrijf heeft spek op de botten."

Daarnaast geven banken een vrijstelling op de afbetaling van leningen en rente. Ook hoeven ondernemers geen loonbelasting en vennootschapsbelasting te betalen. "Die maatregelen zijn op zichzelf allemaal goed, maar de kunst is om te zorgen dat het zo snel mogelijk ingevoerd wordt en geld beschikbaar komt."

Handel

De Boer zal donderdag ook nog met minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) spreken over grensoverschrijdend verkeer van mensen en producten. "De remt ligt op de binnenlandse productie, we moeten kijken wat we daaraan kunnen doen."

Toekomst

De Boer ziet de toekomst toch positief in. "Als er nu één land is dat hier op relatief goede wijze uitkomt, dan is het Nederland. We weten elkaar goed te vinden omdat we niet zo groot zijn. En Nederland is een rijk land. We moeten vermogens losmaken en zorgen dat die bij de goede mensen terecht komen."