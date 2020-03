Spanningen lopen op door verplicht thuiswerken: "Je kunt geen kant meer op"

Het kan heel gezellig zijn: thuis aan tafel met de kinderen een goed praten of een spelletje uit de kast halen dat je al jaren niet meer hebt gespeeld. In sommige gezinnen is de realiteit anders, zo ziet Anke van Dijke van Fier: "Het kan heel leuk lijken inderdaad. Dat je met je hele gezin gezellig bezig bent. De realiteit is anders. Zeker als er in een gezin al onderliggende spanningen zijn. Denk dan aan financiële problemen."

Meldingen nemen toe

Instanties die te maken krijgen met problemen binnen gezinnen zien het aantal meldingen oplopen. Het is ook niet vreemd, zegt Van Dijke: "Tijdens vakanties zie je ook dat spanningen tot uiting komen. Dat geeft dan ook problemen."

Bij Fier zijn ze 24 uur per dag bereikbaar voor tips of hulp, zegt Van Dijke: "Dag en nacht via de telefoon maar 's avonds en 's nachts ook vooral via de chat. Dat zijn momenten dat mensen ook bij ons aankloppen voor hulp. We helpen graag, geven graag tips."