Ondernemers in Heerenveen komen met bezorgdienst: "Zo weinig mogelijk contact"

Met name voor ouderen is de bezorgservice een uitkomst, zoals voor de 80-jarige Kees Schouten. "Het is de enige mogelijkheid om grote hoeveelheden mensen te vermijden. Anders gaan we naar de AH en dat is een grote zaak met veel mensen. We willen dat juist vermijden en dat is op deze manier gebeurd."

Schouten denkt dat hij wel een week met de boodschappen toe kan. En anders plaatst hij opnieuw een bestelling.