Zzp'ers in de cultuur zijn strijdbaar en creatief

Zo gaat het stuk 'Holocaust-Hollywood, de kinderen van Ilse Weber' niet door. Veel hartenbloed en energie hebben Inez Timmer en Tsead Nauta gestoken in het aangrijpende verhaal over de Joodse schrijfster Ilse Weber. "Het was een pijnlijk besluit om het de schrappen, omdat we er bijna een half jaar met hart en ziel aan hebben gewerkt. Maar het was ook een heel logisch besluit", zegt Nauta.

"Het komt wel weer goed", denkt Timmer. "Het doet nu even pijn, maar ik denk ook dat je die pijn moet omarmen om ermee om te kunnen gaan. Dat geldt voor iedereen nu."

Niets te doen

Henk Rigter van Mooiedingenmakers, een platform voor creatieve zzp'ers merkt dat er zorgen zijn. "Als je theater maakt voor een schoolproject bijvoorbeeld, dan heb je niets te doen. Of als je filmpjes maakt voor een bedrijf, dat bedrijf is ook leeg."

Hij is blij met de maatregelen van de regering, die nu óók voor zzp'ers gelde n. Bovendien ziet hij dat zzp'ers nog creatiever worden in deze tijd van crisis. "Ik hoorde van een tekenares in Leeuwarden die nu op Skype tekenles geeft."

Op afstand

Ook andere creatievelingen en culturele instellingen kiezen ervoor om op afstand bereikbaar te zijn. Filmliefhebbers kunnen bij filmhuis Slieker in Leeuwarden bijvoorbeeld op een online platform Picl films zien, die anders bij Slieker te zien was geweest. Kunstenaarscollectief De Prutsers zal hun voorstelling Trije Susters live op Facebook uitvoeren.

En muzikant Wiebe Kaspers houdt vrijdagavond een zogenoemd 'coronaconcert', een benefietconcert via een livestream voor alle mensen die nu in thuisisolatie zitten.