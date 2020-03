Zorggroep Hof en Hiem neemt strenge maatregelen om ouderen te beschermen

De deuren van de woonzorglocaties in Sint-Nicolaasga, Balk, Lemmer en Joure zijn inmiddels gesloten. "Daarmee willen we zorgen dat onze bewoners zo min mogelijk in contact komen met de buitenwereld", zegt bestuurder John van Arnhem.

Geen bezoek

Het is muisstil in de zorgcentra. Er wordt namelijk geen bezoek meer toegelaten. Van Arnhem: "We hebben 700 medewerkers en nog eens 700 vrijwilligers." Alleen een deel daarvan en de zorgstagiairs zijn aan het werk. Alle andere stagiairs, maar ook onderhoudsmedewerkers mogen de gebouwen niet meer in. "Het is een hele stille bedoening, het geeft wel een triest beeld."

Het zijn strenge maatregelen. "Die nemen we ook met spijt in ons hart, maar het zijn maatregelen die nodig zijn, want we willen onze bewoners natuurlijk beschermen."

Kalmte bewaren

De medewerkers proberen voornamelijk de kalmte te bewaren onder de bewoners. "We proberen wel contact te houden met de ouderen. We moeten hen niet isoleren en dat betekent maatwerk", zegt een van de medewerkers.

Van Arnhem denkt niet dat er nog strengere maatregelen getroffen zullen worden. "We zoeken al echt de randen op. We denken dat we er met deze maatregelen zijn en dat hoop ik ook van harte."