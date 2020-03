Drie ziekenhuismedewerkers in Fryslân worden getest op het coronavirus

In het Antoniusziekenhuis in Sneek liggen nog altijd drie mensen die besmet zijn. Dat was woensdag ook zo, maar er is één persoon naar huis gegaan en er is één nieuwe besmetting bij gekomen. De persoon die naar huis is gegaan, zit nu in thuisisolatie. In het MCL liggen geen mensen die positief zijn getest, maar acht patiënten zijn wel verdacht. Zij worden getest op het virus.

Revalidatie Friesland

Woensdag werd al bekend dat één medewerker van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag het coronavirus heeft opgelopen. Daar is nog één verdachte patiënt en dus ook nog één verdachte medewerker. Verder meldt Revalidatie Fryslân dat er grote behoefte is aan spatbrillen, mondkapjes en desinfecterende middelen.

Het MCL geeft aan dat onderzocht wordt of beschermende maskers gedesinfecteerd kunnen worden, zodat ze vaker kunnen worden gebruikt. Het MCL heeft nog wel genoeg middelen, maar ook die zullen opraken

Triage

Bij de ingang van het MCL worden mensen eerst onderzocht voor ze naar binnen mogen. De prikpoli van het ziekenhuis is verplaatst naar het voormalige Ronald McDonaldhuis naast het MCL. In Heerenveen wordt dat gedaan in samenwerking met de dokterswacht in vier aparte kamers. Er zijn ook witte tenten geplaatst en hekken om ervoor te zorgen dat mensen genoeg afstand van elkaar houden.