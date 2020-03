Bijna 400 hulpkrachten melden zich aan bij MCL

"Buitengewone situatie"

In het MCL liggen nu nog geen coronapatiënten op de Intensive Care, maar dat betekent natuurlijk niet dat dat zo blijft. "Het is een buitengewone situatie", zegt Mostert. Volgens hem is het op dit moment de stilte voor de storm. "Het is nu heel rustig. Veel patiënten zeggen hun afspraken af en het parkeerterrein is bijna leeg. We houden er rekening mee dat dit de stilte voor de storm is."

Volgens experts kan het nog wel tot eind maart duren voordat de besmettingspiek hier is. "Daar zijn wij op voorbereid. De afdelingen en de IC zijn er klaar voor om die patiënten op te vangen."

Code zwart

Ziekenhuizen kennen verschillende codes, code zwart is daarbij de hoogste nood. "Daar liggen scenario's voor klaar. Daarbij gaat het om lastige beslissingen die dan niet meer in het ziekenhuis zelf worden genomen, maar op landelijk niveau: welke patiënten kunnen we nog wel helpen en bij welke patiënten wordt het lastig om nog goede hulp te geven?"

Dat beoordelingsproces heet 'triage'. "Op dit moment is dat gelukkig nog niet aan de orde in het MCL en andere ziekenhuizen."