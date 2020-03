GGD meldt geen nieuwe besmettingen in Fryslân

"We hebben geen positieve uitslagen van het lab doorgekregen", zegt Margreet de Graaf van de GGD. "Er kunnen vandaag eventueel nog wel nieuwe uitslagen binnen komen. Het zegt nog niet zoveel over het totale aantal besmettingen in Fryslân."

Verspreiding vertragen

Volgens De Graaf moet de piek in Fryslân over een zo lang mogelijke tijd te verspreiden. "Het is belangrijk dat we de verspreiding zo lang mogelijk vertragen, zodat niet iedereen tegelijk ziek wordt, en dat er tijd komt om een vaccin te ontwikkelen. Maar daarvoor is tijd nodig."

Een patiënt is overleden aan het virus. Het kabinet heeft de afgelopen dagen vergaande maatregelen ingesteld, die gelden in eerste instantie tot en met 6 april.

De actuele situatie van het totale aantal besmettingen in Fryslân is hieronder in kaart gebracht: