Beeld op bestelling: foto's voor liefhebbers van Vlieland

Mensen kunnen haar vragen een specifieke locatie op het eiland te fotograferen en dan publiceert zij het op het Staatsbosbeheer-blog en haar instagram onder @anke_vlie. De eilanders zitten nu niet te wachten op toeristen en de burgemeesters van de Waddeneilanden hebben toeristen ook opgeroepen om niet te komen.

Wie toch actuele beelden van het eiland wil zien, kan daarvoor bijvoorbeeld vele webcams bekijken. Maar die staan lang niet overal en laten wel wat te wensen over als je vooral bent geïnteresseerd in de rijke natuur van het eiland.

Niet eenvoudiger

De kleine gemeenschap op Vlieland is nu meer op zichzelf, maar door de richtlijnen waaraan iedereen moet voldoen, is het leven er ook daar niet eenvoudiger op geworden. Recentelijk moest er een eilander begraven worden. "Voor het eerst op Vlieland was er geen condoleance en dat heeft toch wel diepe indruk gemaakt op de mensen hier", zegt Bruin-Kommerij.