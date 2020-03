LIVEBLOG: Friezen houden zich goed aan richtlijnen van kabinet

Wim Kleinhuis van de Veiligheidsregio Fryslân vindt dat de Friezen zich goed houden aan de richtlijnen van het kabinet. "Dat leven mensen fantastisch na, we doen dat in Fryslân ontzettend goed." Volgens Kleinhuis helpt dat ook mee om het aantal coronapatiënten hier in Fryslân te berperken. "Zo houden we de 'voorsprong' die wij hebben op het zuiden ook een beetje vast."

Dit volhouden

Kleinhuis is blij met hoe mensen in Fryslân deze periode tot nu toe doorkomen. "Ik zie fantastische initiatieven: online lessen, online theater, boodschappen voor elkaar doen. Dat moeten we vasthouden, want over twee weken zitten we nog steeds in deze situatie, zo niet erger. Dus blijf dit doen en blijf de afstandsregels in acht houden. Dus hoest op de goede manier en blijf thuis als je een beetje ziek bent."