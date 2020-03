Horeca-ondernemer Baukje de Vries net op tijd terug uit Nepal

Gaan er wel vluchten?

De terugweg van Nepal naar Nederland verliep niet zonder slag of stoot. De Vries moest eerst een binnenlandse vlucht nemen om in de Nepalese hoofdstad Katmandu te kunnen komen. Het was niet duidelijk of er wel vliegtickets beschikbaar zouden zijn op de dag waarop zij wilde vliegen. En dan ging er ook nog het verhaal de ronde dat alle vliegvelden dicht waren. Dus het was nog wel even spannend, zegt De Vries. In het vliegtuig zaten alleen maar westerse mensen. Iedereen moest en wilde weg Op Schiphol was het spookachtig leeg.

Eén coronapatiënt in Nepal

In Nepal is maar één coronapatiënt. Het betreft een man uit India. Nepalezen begroeten elkaar op afstand en ze raken elkaar niet te veel aan; alleen in de privésfeer. Dan is het gevaar op besmetting minder groot. Maar de uitwerking van het virus op de economie is dramatisch. In Nepal zijn al 20.000 mensen ontslagen, omdat er geen vergunningen meer afgegeven worden voor bergbeklemmingen. Het hele toerisme ligt stil en Nepal draait juist op het toerisme.