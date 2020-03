Vier coronapatiënten liggen in Friese ziekenhuizen

"Dat is nog te doen, de ziekenhuizen zijn bezig zich voor te bereiden", vertelt Frits Mostert is van het Leeuwarder ziekenhuis. "Elke dag hebben we patiënten met koorts die onderzocht worden op corona en als dat zo is komen ze in isolatie. Medewerkers nemen een verschillende maatregelen zoals mondkapjes en beschermingsmateriaal. De ziekte onder medewerkers valt tot nu toe mee en ook het materiaal is er nu nog genoeg."

Het blijkt dat mondkapjes een tweede keer te gebruiken zijn nadat ze gedesinfecteerd zijn."

"Bij binnenkomst moeten mensen een vragenlijst invullen bij verpleegkundigen die vragen of ze koorts hebben of hoesten. Als er risico is, worden maatregels genomen.".

Ook het bloedprikken is nu niet meer in het ziekenhuis, maar is verplaatst naar het Ronald McDonalshuis.