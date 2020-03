Terschelling leeft van toerisme, maar staat achter oproep om niet te komen

"Het zijn aparte dagen en weken, surrealistisch zeggen mensen", zegt Bert Wassink burgemeester van Terschelling. "Onderweg op de fiets naar kantoor kwam ik niemand tegen en normaal is er veel activiteit. Normaal leeft het eiland van toeristen maar we hebben niet de mogelijkheid om mensen op te vangen als ze ziek zijn. Dus het is beter om de toeristenstroom te stoppen. De enige reden is dat we te weinig capaciteit hebben."

Hij merkt dat mensen zich zorgen maken over de situatie. "Ze zijn bezorgd over wat gaat komen, hoe gaat met mijn bedrijf, wanneer komt het weer goed. Maar we weten niet wat er op ons af komt, maar we luisteren naar mensen en naar deskundigen."