Fries bedrijfsleven positief over steunmaatregels

Financiële zorgen heeft Poldervaart nog niet: "We zijn een gezond bedrijf en dan kunnen wij wel een stootje hebben. De salarissen uitbetalen volgende week is ook geen probleem. De vraag is: Hoe lang gaat dit duren? En wat gebeurt er daarna?"

Vet op de botten

Ek by FOOX Groothandel Bergsma fan Frjentsjer ha se foarearst gjin problemen om de salarissen takom wike út te beteljen. Mar ek dêr is de fraach: Hoe lang giet dit sa troch? Direkteur Henk Jan Minnema: "Wy ha fet op de bonken, dus we rêde it earst wol. Mar we binne al 60 persint fan ús omset kwyt." Opfallend is al dat de omset fan ien produkt krekt omheech gean is: sigaretten. Minnema: "Ik ha dêr echt gjin ferklearring foar. Miskien dat minsken om't se thús wurkje no faker de tiid nimme om te roken. Gjin idee, mar it soarget al foar omset."

Ook bij FOOX Groothandel Bergsma uit Franeker hebben ze voorlopig geen problemen om de salarissen volgende week uit te betalen. Maar ook daar is de vraag: hoe lang gaat dit zo door? Directeur Henk Jan Minnema: "Wij hebben vet op de botten, dus we redden het eerst wel. Maar we zijn al 60 procent van onze omzet kwijt. Opvallend is wel dat de omzet van één product juist wel omhoog gegaan is: sigarette. Minnema: "Ik heb daar echt geen verklaring voor. Misschien dat mensen omdat ze thuis werken nu vaker de tijd nemen om te roken. Geen idee, maar het zorgt wel voor omzet."

"Overheid moet thuisgeven"

Voorzitter Sjoerd Galema van VNO-NCW Fryslân is ook positief. Het pakket aan wensen dat er lag van de werkgeversorganisaties is bijna volledig gehonoreerd. Maar Galema heeft ook kanttekeningen: "De overheid staat er niet om bekend dat ze heel snel zijn met dit soort regelingen. Het kan dus best zijn dat er nog wel veel zaken misgaan. En dat geld dat nodig is er niet altijd op tijd is. De overheid moet nu al thuisgeven."