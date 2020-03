Minister Wiebes verleent vergunning voor gaswinning Blesdijke East

Vermilion mag nu van het ministerie tot 2036 vanaf de Meenthe 13a in Wolvega het nieuwe gasveld Blesdike East aanboren als aftakking van de bestaande boorput Blesdike. Het gaat om een zogenaamde sidetrack-boring met een mobiele boorinstallatie.

Bezwaar

Weststellingwerf had hier bezwaar tegen aangetekend, omdat de gaswinning volgens de gemeente niet past bij het streven naar verduurzaming en het zou niet aansluiten bij de wens om de gaswinning in Nederland af te bouwen. Deze bezwaren zijn identiek aan de bezwaren tegen het winningsplan, waarvoor de gemeente Steenwijkerland, de provincie Fryslân en de provincie Overijssel negatief geadviseerd hebben.

Bodemdaling en bodemtrilling

Het college is bang dat de uitbreiding van de gaswinning en de benodigde boring grote veiligheidsrisico's met zich meebrengen, zowel qua bodemdaling als bodemtrilling. Net als bij Noordwolde moesten van de gemeente daarom drie zogenaamde versnellingsmeters geplaatst worden. Veiligheid moest wat de gemeente betreft boven alles gaan. In het besluit wordt daar niets over gemeld.

Tegen het besluit kan vanaf deze woensdag voor de duur van zes weken bezwaar gemaakt worden bij de rechtbank Noord-Nederland.