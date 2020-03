Leeuwarder basisschool Eestroom geeft onderwijs via de webcam

De meesters en juffen staan met een camera in het klaslokaal voor het bord. "Misschien dat we straks ook echt van thuis uit kunnen werken, maar dan moeten we wel allemaal een whiteboard hebben. De kinderen vinden het wel prettig dat ze kunnen zien hoe ze de som moeten gaan maken", zegt meester Span.

Terugkoppeling

De meesters en juffen kunnen via een speciaal programma precies zien of en hoe de kinderen de opdrachten maken. "Als ze fouten hebben gemaakt kunnen we een terugkoppeling maken naar de kinderen door ze een berichtje te sturen: 'Ik zie dat je heel veel foutjes hebt, heb je nog wat extra hulp nodig?' Of dat we ze terugbellen en dat we dan nog via de laptop wat extra instructie kunnen geven."