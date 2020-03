Bloemenhandelaar: "Mensen zijn in mineur en kopen geen bloemen"

"We draaien op halve kracht nu, mensen gaan niet op bezoek, een bloemetje is geen noodzakelijk product. Mensen zijn in mineur, er hangt een sfeer van, wat komt er, het zijn onzekere tijden. Normaal is dit voor ons de drukste tijd van het jaar, van begin maart tot half juni," vertelt Frits Jilderda, eigenaar van een bloemengroothandel en drie bloemenwinkels in Damwâld, Surhuisterveen en De Westereen.

"Direct na de bekendmaking van de maatregels zakte het al erg in en na de toespraak van Rutte was het een drama." Het is volgens hem niet te vergelijken met de crisis in 2008. "Toen ging het langzamer. Nu was er 14 dagen geleden niets aan de hand. We hebben goede weken gehad en in een keer slaat het om."

De binnenlandse handel is gehalveerd, maar voor de export ligt het stil. "Zo'n 90 procent van de productie gaat naar het buitenland, maar dat zit dicht. Het spul wordt vernietigd."

Jilderda koopt nu veel minder in, maar de kosten gaan door. "We hebben 14 man, 4 vrachtwagens en een paar busjes op de weg." Hij is dan ook blij met de steun die de regering heeft toegezegd. "Dat is een geruststelling. Het geeft je kracht, want zoiets is geen ondernemersrisico, hier kun je je niet op voorbereiden."