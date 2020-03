Friese kerken luiden klokken: als troost voor de maatschappij

De oproep komt hier op neer: deze woensdag en volgende week woensdag én over veertien dagen de klokken van de kerk een kwartier lang luiden.

"Een van onze leden appte me dat hij het had gehoord op de radio. Het is een prachtig initiatief, dus we hebben de vrijwilligers opgeroepen om de klokken te luiden," vertelt Dick Tolsma van de Martinikerk in Franeker.

"Het zijn onrustige tijden, we willen als kerk troost geven. Mensen kunnen niet komen, dus komen we naar de mensen. We luiden de klokken als steun voor eenzame mensen, maar ook voor de zorgverleners, dus voor de maatschappij. We willen laten zien dat we achter de mensen staan en ook troost bieden."

In heel Nederland doen al zo'n 200 kerken mee. "We hopen op een geluid door het hele land, dus zet de ramen maar open."