Onzekere tijden voor de kapper: open of dicht?

In de kapperszaak van Bertina van den Berg in Grou is het stil. "Het zijn bizarre tijden, moeten we open of dicht, we kijken naar de veiligheid van ons team en de klanten. Uiteindelijk hebben we besloten dicht te gaan, dat zegt de vakbond en dat voelt goed. Maar een dag later werd bekend dat het RIVM nog geen keuze heeft gemaakt, dus de bond zegt dat we wel open kunnen blijven. Dus hebben we geen recht op arbeidstijdverkorting, nu is dat dus weer een dilemma. Nu zitten er 34 mensen thuis, maar hoe lang kunnen we dat volhouden?"

Met haar zoon is ze nu toch aan het werk met de nodige voorzorgsmaatregelen. "We doen handschoenen aan, desinfecteren de stoel na elke klant en de knipschaar ook", zegt Roy van den Berg.