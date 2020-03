Drukte in Friese natuur door coronacrisis: Staatsbosbeheer houdt toezicht

Het is de laatste dagen druk in de Friese natuur. Dat zegt Staatsbosbeheer. Nu iedereen vanwege het coronavirus contact met anderen mijdt, thuiswerkt of thuis is van school is de behoefte aan een frisse neus groot. De mensen zijn natuurlijk welkom, maar zij moeten volgens Staatsbosbeheer wel de regels respecteren. Er wordt daarom extra gesurveilleerd door boswachters.