GGD: zes nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in Fryslân

Na dinsdag zijn er vijf nieuwe vastgestelde coronabesmettingen bijgekomen in Fryslân. Daarvan zitten twee mensen van in de 90 uit De Fryske Marren, twee mensen uit de gemeente Leeuwarden (circa 30 en 40 jaar) en een vijftiger uit Súdwest-Fryslân. Later op de dag is er nog een nieuwe coronapatiënt bijgekomen, dat meldt de GGD. Het gaat om een inwoner van de gemeente Leeuwarden van bijna 80 jaar.