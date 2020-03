Nieuwe thema-fietsroute over de verborgen geschiedenis van het Noorderleeg

De tocht is bedoeld om mensen de geschiedenis van het gebied te laten zien, want volgens de bedenkers is die voor heel veel mensen niet bekend. "We weten van alles over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Nederland. Maar dat er zo'n heftige strijd boven het Waddengebied heeft plaatsgevonden, is voor veel mensen vaak alleen herkenbaar aan dingen als begraafplaatsen en bunkers links en rechts. Wat er gebeurd is, is vaak verborgen voor veel mensen. De uitleg wordt er nu bijgegeven", aldus Van den Anker.